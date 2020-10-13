طريقة تحضير بيض بالبطاطس

وصفة بيض بالبطاطس، سهلة يمكنك تحضير البيض مع البطاطس على الإفطار أو العشاء ، ويستغرق ذلك 15 دقيقة فقط، مع إضافة بعض الفلفل الأخضر الحار إذا كنت تفضل صنع البيض المخفوق الحار والبطاطا على الموقد، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





وقت التحضير: 5 دقائق

وقت الطهي: 10 دقائق

السعرات الحرارية: 175





مكونات:

حبة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.

بيضتان

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة فلفل أخضر حار ومقطعة مكعبات (اختياري).

ملح وفلفل.





طريقة:

يُسخّن الزيت في قدر أو قدر مرق على نار متوسطة عالية ، تُضاف البطاطس للقلي حتى تنضج وتصبح بنيًا ذهبيًا.

نضيف البيضتين مع التحريك ، ثم نضع الفلفل الأخضر الحار والبقدونس والملح والفلفل ويقدمون.

يحب بعض الأشخاص تناول البيض مع البطاطس مع خبز البيتا أو يمكنك تناوله بالشوكة.