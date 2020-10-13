طريقة تحضير بيض بالبطاطس

وصفة بيض بالبطاطس، سهلة يمكنك تحضير البيض مع البطاطس على الإفطار أو العشاء ، ويستغرق ذلك 15 دقيقة فقط، مع إضافة بعض الفلفل الأخضر الحار إذا كنت تفضل صنع البيض المخفوق الحار والبطاطا على الموقد، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
وقت التحضير: 5 دقائق
وقت الطهي: 10 دقائق
السعرات الحرارية: 175
مكونات:
حبة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.
بيضتان
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
حبة فلفل أخضر حار ومقطعة مكعبات (اختياري).
ملح وفلفل.
طريقة:
يُسخّن الزيت في قدر أو قدر مرق على نار متوسطة عالية ، تُضاف البطاطس للقلي حتى تنضج وتصبح بنيًا ذهبيًا.
نضيف البيضتين مع التحريك ، ثم نضع الفلفل الأخضر الحار والبقدونس والملح والفلفل ويقدمون.
يحب بعض الأشخاص تناول البيض مع البطاطس مع خبز البيتا أو يمكنك تناوله بالشوكة.