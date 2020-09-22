بأسهل الخطوات.. طريقة عمل النوجا في المنزل

نشر موقع "هيلثي" طريقة عمل النوجا اللذيذة بأسهل الخطوات على النحو التالي:





مكونات عمل النوجا

1.5 كوب سكر حبيبي

100 جرام فستق مفروم

150 جرام لوز

150 جرام من البندق المفروم خشنًا

140 جرام عسل صافي

1½ ملعقة طعام جلوكوز سائل

1 ملعقة شاي فانيليا

2 بياض بيضة





كيف تصنع نوجا

نحمص المكسرات في الفرن على حرارة 100 درجة مئوية (إذا كانت المكسرات محمصة قبل ذلك ما زلت بحاجة إلى وضعها في الفرن للتأكد من أنها دافئة عند مزجها مع القطر كما سترى لاحقًا).





اخلطي العسل والجلوكوز السائل مع السكر في قدر وأضيفي 110 مل من الماء.





قلب المزيج على نار خفيفة جدًا حتى يذوب السكر ويمكنك استخدام قدر ثقيل القاعدة للتأكد من امتصاصه ببطء.





بمجرد أن يذوب السكر بالكامل تزداد الحرارة وكن حذرًا من أن الخليط سوف يستمر في الزيادة في درجة الحرارة بسرعة ونحتاج إلى أن نأخذها بطريقة الحرارة عندما تصل إلى 160 درجة مئوية إذا أصبح الخليط أكثر سخونة من 160 درجة مئوية فإن السكر سيتبلور.





الآن بعد أن حرصت وتراقب الخليط بمجرد أن يصل الشراب إلى 160 درجة مئوية، ارفعه عن النار واسكبه على بياض البيض

اخفقي بياض البيض والشراب بثبات حتى يصبح المزيج كثيفًا للغاية.

بعد 5 دقائق من خفق الخليط، يتم تقليب مستخلص الفانيليا يدويًا.

ثم تضاف المكسرات المقطعة الدافئة وتقلب لخلط المكسرات تماما مع القطر.

يُسكب المزيج الثقيل في قدر مع وضع ورق الأرز في القاع.

ثم اضغط على النوجا من الأعلى بقطعة أخرى من ورق الأرز لتسطيح النوجا.

ضع لوح التقطيع في الأعلى ووزنه ببعض الوزن (لقد وضعت للتو كيس أرز)، والغرض هنا هو جعل النوجا مسطحة من كلا الجانبين.

اتركه يبرد لمدة 4 ساعات.

الآن النوجا جاهز ويمكنك إخراجها وتقطيعها إلى مربعات بسكين حاد.







تخزين النوجا:

يمكنك الاحتفاظ بالنوجا في كيس أو حاوية محكمة الإغلاق لمدة أسبوعين في مكان بارد وجاف (ولكن ليس في الثلاجة).