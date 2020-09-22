تحضير الكريم شانتيه.. طريقة عمل البودر والخام في الخلاط

تحضير الكريم شانتيه من الطرق الهامة لتقديم الحلويات والتي يجب ان تكون كل ربة منزل علي علم بطريقة تحضير الكريم شانتيه او طريقة عمل الكريم شانتيه الخام وطريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط.
طريقة عمل الكريم شانتيه البودر
يتم تحضير الكريم شانتيه من خلال اذابه البودر ف لبن مثلج ويضرب ف الخلاط حتى الحصول علي قوام مناسب نأتى بكاسات التقديم ونبدأ بوضع طبقة او وضعها علي الحلوي المراد تنفيذها وتعد طريقة عمل الكريم شانتيه البودر لتححضير الكيكة والحلويات سواء كانت بسبوسة او كنافة او اطباق ام علي والارز باللبن ولذلك فأن طريقة عمل كريم شانتيه البودر
طريقة عمل الكريم شانتيه الخام
مقدار كوب إلا ¼ من الحليب (3/4 كوب)
¼ كوب من سكر البودرة
¼ كوب من الماء البارد
1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين
1 ملعقة كبيرة من الفانيليا
طريقة عمل الكريم شانتيه الخام
1- أول ما يجب أن تقومي به في هذه الوصفة السهلة والسريعة هو أن تضيفي 1 كوب من الماء في وعاء (إناء) صغير ومن ثم تضيفي الجيلاتين وتقومي بخلطهم جيدًا حتى يمتص الجيلاتين الماء الموجود.
2- بعد ذلك قومي بتسخين مقدار الحليب في إناء علي النار ثم استمري في التقليب مع الحرص علي عدم حرق الحليب حتى تكون النتيجة النهائية للوصفة كما نرغب.
3- الآن قومي بخلط الجيلاتين علي الحليب بحيث تقومي بإضافة الجيلاتين في الماء مع الخلط جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.
4- قومي بإضافة الفانيليا والسكر إلي الحليب والجيلاتين مع الخلط بصورة جيدة حتى يصبح مزيج أو خليط جيد.
5- في هذه الخطوة اتركي الخليط ليبرد ومن ثم قومي بوضعه في الثلاجة لمدة 90 دقيقة حتى يبرد تمامًا.
6- بعد مرور المدة المحددة لوضع الخليط بالثلاجة قومي بإزالة الكريمة من الثلاجة وضعي الكريمة الموجودة بالإناء في إناء آخر حتى تحصلي علي خليط سميك بعض الشيء.
7- بعد أن تحصلي علي كريمة سميكة قومي بوضعها في كيس ومن ثم قومي بإدخالها إلي الثلاجة لاستخدامها في تزيين وتحليه الحلويات المرغوب بها وقت الحاجة.
طريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط
مكونات ومقادير الكريم شانتيه في الخلاط
بياض 6 بيضات
3 ملاعق كبيرة سكر
نصف ملعقة فانيليا
طريقة عمل الكريم شانتيه فى الخلاط
نضع بياض البيض في وعاء، ثم نستخدم الخلاط لخفق المكونات مع بعضها البعض على سرعة عالية حتى يتضاعف بياض البيض.
نضيف إلى الخليط السابق الفانيليا والسكر، ثم نعود لخفق المكونات مع بعضها البعض لدة دقيقة أخرى.
ونعود للخفق للمرة الأخيرة حتى يتكون لدينا قوام كريمي بني اللون ومتجانس.
بعد أن تتكون لدينا الكريمة المخفوقة، نضعها في وعاء في الثلاجة حتى تتماسك، ثم نخرجها من الثلاجة ونستخدمها.