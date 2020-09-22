تحضير الكريم شانتيه.. طريقة عمل البودر والخام في الخلاط

طريقة عمل الكريم شانتيه البودر

طريقة عمل الكريم شانتيه البودر لتححضير الكيكة والحلويات سواء كانت بسبوسة او كنافة او اطباق ام علي والارز باللبن ولذلك فأن طريقة عمل كريم شانتيه البودر

طريقة عمل الكريم شانتيه الخام

مقدار كوب إلا ¼ من الحليب (3/4 كوب)

¼ كوب من سكر البودرة

¼ كوب من الماء البارد

1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

طريقة عمل الكريم شانتيه الخام

1- أول ما يجب أن تقومي به في هذه الوصفة السهلة والسريعة هو أن تضيفي 1 كوب من الماء في وعاء (إناء) صغير ومن ثم تضيفي الجيلاتين وتقومي بخلطهم جيدًا حتى يمتص الجيلاتين الماء الموجود.

2- بعد ذلك قومي بتسخين مقدار الحليب في إناء علي النار ثم استمري في التقليب مع الحرص علي عدم حرق الحليب حتى تكون النتيجة النهائية للوصفة كما نرغب.

3- الآن قومي بخلط الجيلاتين علي الحليب بحيث تقومي بإضافة الجيلاتين في الماء مع الخلط جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

4- قومي بإضافة الفانيليا والسكر إلي الحليب والجيلاتين مع الخلط بصورة جيدة حتى يصبح مزيج أو خليط جيد.

5- في هذه الخطوة اتركي الخليط ليبرد ومن ثم قومي بوضعه في الثلاجة لمدة 90 دقيقة حتى يبرد تمامًا.

6- بعد مرور المدة المحددة لوضع الخليط بالثلاجة قومي بإزالة الكريمة من الثلاجة وضعي الكريمة الموجودة بالإناء في إناء آخر حتى تحصلي علي خليط سميك بعض الشيء.