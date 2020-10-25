مسئولون بنيجيريا: حان الوقت لتعزيز التعاون الاستثماري بين دول إفريقيا لخلق فرص عمل

أكدت توكي مابوجونج رئيس غرفة التجارة والصناعة لاجوس بنيجيريا، ضرورة عدم انتظار المناخ الاستثماري المثالي للبدء في تعزيز التعاون الأفريقي، مشيرة إلى أنه ينبغي البدء الآن في ذلك وايجاد شراكات متنوعة بين مجتمع الاعمال الأفريقي، وكذلك وضع خطة عمل واضحة من اجل تعزيز التعاون وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وأشارت إلى أن مصر ونيجيريا تربطهما علاقات قوية ولابد من تعزيزها خلال الفترة الحالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة، وكذلك في الادوية، والمنسوجات والمواد الكيمائية.

من جانبه،قال ايهي برايمة نائب رئيس الغرفة التجارية النيجيرية الأمريكية،إن التعاون التجاري بين مصر ونيجيريا يتفوق على التعاون مع الدول الاخرى، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والسياحة.

ولفت إلى أن حجم صادرات بلاده حاليا يصل إلى 84 مليار دولار وتأمل ان يتجاوز 100 مليار خلال الفترة المقبلة، منوها بأن صادرات بلاده تعتمد على البترول والخدمات الاخرى.

ودعا برايمة المستثمرين المصريين والأفريقيين للاستثمار في بلاده، مشيرا إلى ان بلاده لديها أكثر من 8 لجان من اجل تعزيز التجارة والاعمال، مضيفا ان هناك العديد من مجالات التعاون في التعليم والصناعة والبترول والتكنولوجيا.