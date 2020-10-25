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أخبار العالم

ثاني أكبر حصيلة يومية.. روسيا تسجل 16710 إصابات جديدة بـ كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
روسيا تسجل 16710
روسيا تسجل 16710 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وسجلت السلطات الصحية 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات يوم الجمعة 17 ألفا، منذ بدء الجائحة.


وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا تجاوز الـ مليون ونصف المليون حالة.


وذكر المركز أن 229 حالة جديدة لقت حتفها في الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26050.


وأضاف المركز أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال نفس التوقيت، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصا.


وكان إحصاء لرويترز جديد كشف عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وصل إلى أكثر من 42.4 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.


وذكرت منصة "وورلد ميترز"، المتخصصة في الإحصائيات أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغ 31,673,011 حالة.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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