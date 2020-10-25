AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مستشار المفتي يدعو للتعريف بسماحة النبي ورحمته بعدة لغات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
أ ش أ
دعا الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، كل متخصص في اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، إلى أن يترجم شيئًا من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللغات وبعبارات قصيرة وواضحة وينشرها بكثرة على الصفحات المكتوبة بهذه اللغات.

وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، علينا أن نجعل من السيرة العطرة لرسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبراسا تقتدي وتهتدي به البشرية جمعاء.

وتابع: ونجعلها مبادرة طيبة لبيان سماحة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة التي زكاها الحق تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن كريم يتلى إلى يوم الدين، من خلال نشرها وإرسالها لمن نعرفه من أهل تلك اللغات، ليقفوا على شيء من أخلاق رسولنا صاحب الخُلُق العظيم الذي لم يبعث سبابا ولا شتاما ولا لعانا الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والتعايش مع كل إنسان دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لغته أو جنسه أو لون بشرته. 

وواصل: وليكن أول شيء في هذه المبادرة التي يمكن أن تطلق تحت عنوان "محمد - نبي - الرحمة" وتحت هذا الهشتاج: "محمد ليس رحمة فقط للمسلمين، وإنما هو رحمة لكل إنسان، بل وللحيوان والنبات والجماد، فالكتاب الذي جاء به - وهو القرآن الكريم - يقول عنه: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».


ترشيحاتنا

انتخابات النواب.. نسبة مشاركة غير متوقعة في اليوم الأول بالمرحلة الأولى

كيف تعبر عن الامتنان لشخص تحبه.. اتبع هذه الطريقة السهلة

لم أر مثل ذلك من قبل.. ترامب يسخر من مسيرة جو بايدن بالسيارات

سر منح المرأة المتوفى عنها زوجها «عدة أكبر» من المطلقة

وزير الداخلية يقرر ترقية اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل إلى رتبة رائد

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

في ذكرى وفاة محمد كمال الشهير بـ شرفنطح.. فارق الحياة بطريقة مأساوية

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

شاب لم يعرف معنى الاغتسال من الجنابة وكان يصلي.. ما حكم الشرع

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة

في ثاني أيام التصويت .. إقبال كبار السن والنساء على اللجان الانتخابية بالجيزة.. صور

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020