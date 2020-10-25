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محافظات

محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:23 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية التجريبية للبنين بحى العمرانية.


وفور الإدلاء بصوته دعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، مؤكدًا أنّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ودورها في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز المقار الانتخابية من أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية اتجاه المرشحي.


وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لإنتخابات "النواب" لإستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 537 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.


وأكد المحافظ  أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية  مؤكدا علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا الى أنه سيتم التعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أي معوقات.


وأوضح المحافظ أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهًا جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.

محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى
محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى
محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى
محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى

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