التنمية المحلية: تنسيق دائم مع وزارة الصحة لتوفير المطهرات وأدوات التعقيم للناخبين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بإشراف الوزير محمود شعراوي، تتابع منذ صباح أمس من غرفة العمليات العملية الانتخابية، وتم التأكد صباح اليوم من تطهير كل اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه يتم تطهير اللجان مرة اخرى خلال فترة الراحة والتي تكون من الساعة 3 الي 4 عصرا.





وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أنه تم رفع كل الإشغالات والمخالفات المحيطة باللجان الانتخابية، مشيرا الي ان هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة الصحة لتوفير كل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحة الناخبين من فيروس كورونا.





وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة حين الدخول للإدلاء بالصوت، لافتا الي ان في صورة جميلة من محافظة الفيوم حيث قام ذو الاحتياجات امام اللجان بتوعية الناخبين باتباع التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات.





وأوضح أن غرفة العمليات تواصل التنسيق مع الغرفة المركزية لمجلس الوزراء لمتابعة تطورات العملية الإنتخابية، لافتا إلى أن فيما يتعلق بتجهيز اللجان بعمليات التطهير هناك تقارير تصدر كل ساعتين للتأكد من وجود الإجراءات الاحترازية، حيث أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة.





جدير بالذكر ان هناك اختلافا كبيرا في وعي الناخبين، وذلك نظرا للمشاركة القوية للشباب، مستطردا ان بداية من اول يوم في الدعاية الانتخابية تم التأكيد على الحفاظ على النسق الحضاري للجان المختلفة.