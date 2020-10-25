AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: تنسيق دائم مع وزارة الصحة لتوفير المطهرات وأدوات التعقيم للناخبين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:13 م
الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بإشراف الوزير محمود شعراوي، تتابع منذ صباح أمس من غرفة العمليات العملية الانتخابية، وتم التأكد صباح اليوم من تطهير كل اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه يتم تطهير اللجان مرة اخرى خلال فترة الراحة والتي تكون من الساعة 3 الي 4 عصرا.

وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أنه تم رفع كل الإشغالات والمخالفات المحيطة باللجان الانتخابية، مشيرا الي ان هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة الصحة لتوفير كل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحة الناخبين من فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة حين الدخول للإدلاء بالصوت، لافتا الي ان في صورة جميلة من محافظة الفيوم حيث قام ذو الاحتياجات امام اللجان بتوعية الناخبين باتباع التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات.

وأوضح أن غرفة العمليات تواصل التنسيق مع الغرفة المركزية لمجلس الوزراء لمتابعة تطورات العملية الإنتخابية، لافتا إلى أن فيما يتعلق بتجهيز اللجان بعمليات التطهير هناك تقارير تصدر كل ساعتين للتأكد من وجود الإجراءات الاحترازية، حيث أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة.

جدير بالذكر ان هناك اختلافا كبيرا في وعي الناخبين، وذلك نظرا للمشاركة القوية للشباب، مستطردا ان بداية من اول يوم في الدعاية الانتخابية تم التأكيد على الحفاظ على النسق الحضاري للجان المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: رفع الاستعدادات لليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 14 محافظة

شاهد | محافظ مطروح: انتظام التصويت بجميع اللجان ونقف على الحياد مع كل المرشحين

محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية بـ العلمين

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سير الانتخابات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مدرسة العجوزة الإعدادية.. صور

التنمية المحلية: نواصل متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل لجان الاقتراع

ترشيحاتنا

أطعمة تجعل شعرك يطول بجنون

بإطلالة أنيقة درة تبهر متابعها عبر إنستجرام

سعر الدولار اليوم الأحد 25-10-2020

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

نهائي الكونفدرالية.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة