انتخابات مجلس النواب.. المرأة تكسب الرهان في بني سويف

أقبلت سيدات مركز ملوي بمحافظة المنيا على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2020، كما حرصن علي تشجيع بعضهن والذهاب معًا إلي مقر اللجان انطلاقًا من استشعارهم المسؤولية تجاه الوطن.





وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.





وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.