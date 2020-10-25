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برلمان

بعد الاستراحة.. إقبال كبير على لجان مدرسة الأزهار الابتدائية بميت عقبة.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:14 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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معتز الخصوصى عدسة أشرف العمدة
توافد منذ صباح اليوم الناخبون الى اللجان الإنتخابية بمدرسة الأزهار الإبتدائية المشتركة بميت عقبة بدائرة الدقى والعجوزة والجيزة للإدلاء بصوتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وشهدت اللجان الإنتخابية بمدرسة الأزهار الإبتدائية المشتركة بميت عقبة بدائرة الدقى والعجوزة والجيزة إقبالا كثيفا من الناخبين فى الفترة المسائية للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات بعد انتهاء فترة الراحة للجان الإنتخابية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، والتى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات ، حيث بدأت فترة الراحة من الساعة ٣  مساء حتى الساعة ٤  مساء.

وانطلقت، اليوم، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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