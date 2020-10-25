بإطلالة كلاسيكية.. كندة علوش تخطف الأنظار من الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا، صور جديدة للفنانة كندة علوش خلال فعاليات مهرجان الجونة، بإطلالة تبرز جمالها خلال مهرجان الجونة.









وأطلت بها كندة علوش، ببنطالا جذابا باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بسيط وناعم باللون الأبيض، وأنتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كندة علوش في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.





وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.



