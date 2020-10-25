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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. كندة علوش تخطف الأنظار من الجونة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:41 م
كندة علوش
كندة علوش
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صور جديدة للفنانة كندة علوش خلال فعاليات مهرجان الجونة، بإطلالة تبرز جمالها خلال مهرجان الجونة.


وأطلت بها كندة علوش، ببنطالا جذابا باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بسيط وناعم باللون الأبيض، وأنتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كندة علوش في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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