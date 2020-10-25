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رياضة

انضمام خماسي الأولمبي لتدريبات المنتخب الأول.. والبدري ينسق للمرحلة المقبلة| صور

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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يسري غازي
اجتمع اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحله المقبلة. 

ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.

وأكد غريب أن جميع المنتخبات الوطنية تدعم وتؤازر الفريق الوطني في معسكره القادم لتجاوز مباراتي توجو والتأهل للأمم الافريقية بالكاميرون 2021.

وقال غريب، إنه بعد التشاور والتنسيق مع حسام البدري تم الاتفاق علي انضمام خماسي المنتخب الاولمبي مصطفي محمد ورمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد ابو الفتوح وطاهر محمد طاهر لتدريبات المنتخب الأول في معسكره المفتوح القادم علي أن يكون هناك تقييم للموقف قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني النهائية.

وأضاف، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لجميع المنتخبات، سواء على مستوى المباريات الرسمية للمنتخب الأول أو برنامج إعداد المنتخب الاولمبي لاولمبياد طوكيو.

وكان شوقي غريب أعلن منذ أيام قائمة المنتخب الأولمبي المبدئية والتي تضم ٤٠لاعبا على أن يكون هناك حرية كاملة للكابتن  حسام البدري في اختيار العناصر التي يختارها المنتخب الأول.

يذكر أن المنتخب الاولمبي ينطلق معسكره المفتوح أول نوفمبر استعدادا لأداء مباراتين وديتين أحداهما مع  المنتخب البرازيلي يوم ١٦ نوفمبر باستاد الجوهرة بالسعودية، وتكون المباراه الثانية يوم ١٣ نوفمبر جار تحديد طرفها.
انضمام خماسي الأولمبي لتدريبات المنتخب الأول.. والبدري ينسق للمرحلة المقبلة| صور
انضمام خماسي الأولمبي لتدريبات المنتخب الأول.. والبدري ينسق للمرحلة المقبلة| صور

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