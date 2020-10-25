سيرة الحب والزمن الجميل

شاهدت ليلة العرض الأخيرة لمسرحية "سيرة الحب" على مسرح البالون، هو عمل يحتوى على كل عناصر الإبداع، من القصة والرؤية والإخراج والاستعراضات والغناء والأداء هو عرض يرتقى بالذوق العام، ويوثق لمسيرة المبدع الموسيقار بليغ حمدى.









الأبطال جميعا تألقوا، الفنان القدير المبدع مجدي صبحي، لعب دور الموسيقار عبد الوهاب باقتدار وتمكن، فقد قدم شخصية عبد الوهاب ولكن بأسلوب وخبرة وخفة ظل مجدى صبحى فجاءت مقنعة ورائعة.









والفنان إيهاب فهمى الذى مثل دور بليغ حمدى بإتقان، جعلك تشعر أنك أمام بليغ فى كل مشهد.





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وشارك البطولة العديد من الفنانين والمطربين الذين جسدوا شخصيات رموز الفن الجميل.









الفنانة وردة الجزائرية وقد جسدت شخصيتها الفنانة هبه محمد و كوكب الشرق ام كلثوم وجسدت شخصيتها الفنانة نهله خليل، الفنان ناصر عبد الحفيظ في تجسيده لشخصية الخال الشاعر عبد الرحمن الابنودي.









وأيضا تجسيد شخصية العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، الفنان أحمد الدمرداش وغيرهم من الفنانين الذين جسدوا فناني الزمن الجميل وكل هذا العمل تحت قياده المايسترو محمد ابو اليزيد ، و ديكور الفنان محمد الغرباوى.





سيرة الحب عرض قدمه لنا الكاتب أيمن الحكيم والمخرج عادل عبده، بمثابة عودة قوية الى مسرح الدولة، أعادنا إلي زمن الفن الجميل بتألقه ورُقيه وإبداعه.