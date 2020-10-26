أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

يعاني الأشخاص المصابون بورم في المخ من بعض الأعراض والعلامات، وفي بعض الأحيان لا يعاني الأشخاص المصابون بورم في المخ من أي من هذه التغييرات، أو قد يكون سبب العرض حالة طبية مختلفة ليست ورمًا في المخ



ووفقا لما أورده "cancer.net" يمكن أن تكون أعراض يمكن أن تكون أعراض أورام المخ عامة أو محددة وتحدث الأعراض العامة بسبب ضغط الورم على الدماغ أو النخاع الشوكي،و تحدث أعراض محددة عندما لا يعمل جزء معين من الدماغ بشكل جيد بسبب الورم بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بورم في المخ ، تم تشخيصهم عندما ذهبوا إلى الطبيب بعد تعرضهم لمشكلة ، مثل الصداع أو تغييرات أخرى.





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تشمل الأعراض العامة لـ أورام المخ:





الصداع: الذي قد يكون شديدًا ويزداد سوءًا مع النشاط أو في الصباح الباكر





النوبات: يعاني الناس من أنواع مختلفة من النوبات ويمكن أن تساعد بعض الأدوية في الوقاية منها أو السيطرة عليها. النوبات الحركية ، وتسمى أيضًا التشنجات ، هي حركات لا إرادية مفاجئة لعضلات الشخص. يتم سرد الأنواع المختلفة من النوبات والشكل الذي تبدو عليه أدناه:





رمعي عضلي، و تشنجات عضلية مفردة أو متعددة ، نفضات ، تشنجات، و تونيك كلونيك (جراند مال)، و فقدان الوعي وتناغم الجسم ، يليه ارتعاش واسترخاء العضلات التي تسمى تقلصات، و فقدان السيطرة على وظائف الجسم ، مثل فقدان السيطرة على المثانة.





قد تكون فترة قصيرة مدتها 30 ثانية من عدم التنفس وقد يتحول لون جلد الشخص إلى ظل أزرق أو أرجواني أو رمادي أو أبيض أو أخضر، و بعد هذا النوع من النوبات ، قد يشعر الشخص بالنعاس ويصاب بالصداع والارتباك والضعف والخدر والتهاب العضلات.





حسي

تغير في الإحساس أو الرؤية أو الشم أو السمع دون فقدان الوعي

معقد جزئي

قد يسبب فقدان الوعي أو فقدان جزئي أو كلي للوعي

قد يترافق مع حركات متكررة غير مقصودة ، مثل الوخز

تتغير الشخصية أو الذاكرة

الغثيان أو القيء

إعياء

النعاس

مشاكل النوم

مشاكل في الذاكرة

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية

تشمل الأعراض التي قد تكون خاصة بموقع الورم ما يلي:

ضغط أو صداع بالقرب من الورم

يرتبط فقدان التوازن وصعوبة المهارات الحركية الدقيقة بورم في المخيخ.

التغييرات في الحكم ، بما في ذلك فقدان المبادرة ، والركود ، وضعف العضلات أو الشلل يرتبط بورم في الفص الجبهي من المخ.

يحدث الفقد الجزئي أو الكامل للرؤية بسبب ورم في الفص القذالي أو الفص الصدغي للدماغ.

يمكن أن تتطور التغييرات في الكلام أو السمع أو الذاكرة أو الحالة العاطفية ، مثل العدوانية ومشكلات فهم الكلمات أو استرجاعها من ورم في الفص الأمامي والصدغي للمخ.

يرتبط الإدراك المتغير للمس أو الضغط ، أو ضعف الذراع أو الساق على جانب واحد من الجسم ، أو الارتباك مع الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم بورم في الفص الجبهي أو الجداري للمخ.

يمكن أن يكون سبب عدم القدرة على النظر إلى الأعلى هو ورم في الغدة الصنوبرية.

الرضاعة ، وهي إفراز لبن الثدي ، وتغير فترات الحيض عند النساء ، ونمو اليدين والقدمين عند البالغين ترتبط بورم الغدة النخامية.

تعد صعوبة البلع أو ضعف الوجه أو التنميل أو الرؤية المزدوجة من أعراض وجود ورم في جذع الدماغ.