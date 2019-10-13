Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طرق الكشف عن أورام المخ.. وبهذه الوسيلة يمكن علاجه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:37 ص
اورام المخ
اورام المخ
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية والدقيقة، أن أورام المخ من الأمراض التي تحدث بنسبة ١٠% من الأورام المنتشرة، ولكنها أيضا تعتبر نسبة كبيرة وفقا لخطورتها في العلاج، وبالأخص إذا تم اكتشافها في وقت متأخر.

وتابع جمال، إنه في الأعوام السابقة ومع زيادة نسبة الإصابة بأورام المخ، شهدت طرقا للفحص الدقيقة، حيث يوصي لأي شخص يشتكي من الصداع المزمن أن يذهب إلى الطبيب المختص فورا.

وأشار جمال لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن علاج الأورام شهد تقدما كبيرا، حيث إنه أحدث الطرق المستخدمة حاليا في علاج أورام المخ ، والأجهزة الملاحية، وأجهزة أشعة جاما.

وأضاف أن الأجهزة المستخدمة في علاج أورام المخ، هي أجهزة ثلاثية الأبعاد تساعد في تقدير أبعاد الورم، وتحديد مكانه لاستخدام أقصر طريق والبعد عن الأماكن الحساسة بالمخ أثناء العملية.

كما أكد أن أجهزة جاما، والتي تستخدم في علاج أورام المخ، هي عبارة عن أشعة تستخدم لاستئصال الورم بدون جراحة، أو على حسب رؤية الطبيب، وتستخدم غالبا اذا كان الورم ملتصق باحدى الاماكن الخطره مثل العصب البصري، وفي هذه الحالة ينصح باستخدامه، وذلك حتى لا تؤثر على هذه المناطق الحيوية.
الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علامات أولية تنذر بإصابة طفلك بمرض الصرع.. أبرزها الصداع المستمر

خطأ فادح نرتكبه يزيد من كهرباء المخ.. لن تصدق

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من سرطان الدماغ في مراحله الأولى

ترشيحاتنا

بعد التحذير من تناول البلطي.. 8 طرق لاختيار السمكة السليمة

هشام عبد الخالق يكشف عن موعد تكريم الرئيس السيسي لأبطال فيلم الممر

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

فضيحة جديدة لإعلام الإخوان حول عدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

كارثة تهدد العالم .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا

بسبب التحرش بـ 4 لاعبين.. الرجاء المغربي يقيل أحد مدربيه.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة