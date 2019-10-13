طرق الكشف عن أورام المخ.. وبهذه الوسيلة يمكن علاجه

قال الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية والدقيقة، أن أورام المخ من الأمراض التي تحدث بنسبة ١٠% من الأورام المنتشرة، ولكنها أيضا تعتبر نسبة كبيرة وفقا لخطورتها في العلاج، وبالأخص إذا تم اكتشافها في وقت متأخر.



وتابع جمال، إنه في الأعوام السابقة ومع زيادة نسبة الإصابة بأورام المخ، شهدت طرقا للفحص الدقيقة، حيث يوصي لأي شخص يشتكي من الصداع المزمن أن يذهب إلى الطبيب المختص فورا.



وأشار جمال لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن علاج الأورام شهد تقدما كبيرا، حيث إنه أحدث الطرق المستخدمة حاليا في علاج أورام المخ ، والأجهزة الملاحية، وأجهزة أشعة جاما.



وأضاف أن الأجهزة المستخدمة في علاج أورام المخ، هي أجهزة ثلاثية الأبعاد تساعد في تقدير أبعاد الورم، وتحديد مكانه لاستخدام أقصر طريق والبعد عن الأماكن الحساسة بالمخ أثناء العملية.



كما أكد أن أجهزة جاما، والتي تستخدم في علاج أورام المخ، هي عبارة عن أشعة تستخدم لاستئصال الورم بدون جراحة، أو على حسب رؤية الطبيب، وتستخدم غالبا اذا كان الورم ملتصق باحدى الاماكن الخطره مثل العصب البصري، وفي هذه الحالة ينصح باستخدامه، وذلك حتى لا تؤثر على هذه المناطق الحيوية.