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اقتصاد

اليورو بـ 18.68 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين26 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

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اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين


وسجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.37 جنيه للشراء و 20.66 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.43جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين

وسجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر  اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.36جنيه للبيع.



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