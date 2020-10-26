اليورو بـ 18.68 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين26 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
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اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
وسجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.37 جنيه للشراء و 20.66 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.43جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين
وسجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.36جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اقرا ايضا .."المالية" تعلن عن 7 وظائف قيادية جديدة بـ الجمارك.. اعرف الشروط
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
وسجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.37 جنيه للشراء و 20.66 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.43جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين
وسجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.36جنيه للبيع.