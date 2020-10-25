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رشاوى مالية| محمد الباز يفضح كذب الجزيرة بشأن الانتخابات البرلمانية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:42 م
الانتخابات
الانتخابات
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البهى عمرو
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك إقبالا من المواطنين على اللجان الانتخابية فى اليوم الثاني والأخير من الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى.

وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المنافسة شريفة بين جميع المرشحين بجميع المحافظات.

ولفت إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية قامت بنشر أشياء كاذبة، بأن هناك رشاوي بعدد من لجان القاهرة، موضحًا : "القاهرة مفيش فيها انتخابات".

وأكد أن القتاة الارهابية تنشر أشياء بأن هناك انتخابات فى محافظة القاهرة، على الرغم من أن القاهرة لا يوجد بها انتخابات هذه الأيام.

 واصلت قناة الجزيرة الاخوانية والداعمة للجماعات الارهابية كذبها وفبركة الفيديوهات لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

فنشرت قناة الجزيرة فيديو مفبركا لبعض الاهالى امام اللجان الانتخابية وتحديدا بمحافظة "القاهرة"، زاعمة فيه حصول الناخبين على أموال من المرشحين والنصب عليهم، في حين ان "القاهرة" ليست في المرحله الاولي ولا يوجد بها انتخابات.

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