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فن

في عيد ميلاد هاني رمزي.. ماذا قال عن الخمور؟

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:36 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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سعيد فراج
يحل اليوم الأثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، واستطاع اكتساب شهرة كبيرة منذ ظهوره بسبب خفة ظله وحضوره أمام الكاميرا. 

ولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وكان ظهوره للمرة الاولي مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزه مليونير".

والده محام شهير، وكان غير محبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.

وقال الفنان هاني رمزي في لقاء تلفزيوني له إنه يمكن ان يشارك في اي نوع من انواع الاعلانات ما عدا إعلانات "الخمور" موضحا انه ممكن أن يوافق علي اي حملة دعائية لاي منتج وقد سبق وقمت بتصوير اعلان لاحدى شركات الملابس الداخلية للرجال.

وأضاف هانى رمزى: «رغم الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد تقديمى لهذا الإعلان الا اننى لم اندم عليه لاننى فى النهاية أقدم منتجا غير محرّم وليس به ما يعيبه لذلك أرفض تقديم إعلان عن الخمور والذى قد يفقد شعبيتي خاصة انه من الاشياء المحرمة».

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