في عيد ميلاد هاني رمزي.. ماذا قال عن الخمور؟

والده محام شهير، وكان غير محبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.

وقال الفنان هاني رمزي في لقاء تلفزيوني له إنه يمكن ان يشارك في اي نوع من انواع الاعلانات ما عدا إعلانات "الخمور" موضحا انه ممكن أن يوافق علي اي حملة دعائية لاي منتج وقد سبق وقمت بتصوير اعلان لاحدى شركات الملابس الداخلية للرجال.





وأضاف هانى رمزى: «رغم الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد تقديمى لهذا الإعلان الا اننى لم اندم عليه لاننى فى النهاية أقدم منتجا غير محرّم وليس به ما يعيبه لذلك أرفض تقديم إعلان عن الخمور والذى قد يفقد شعبيتي خاصة انه من الاشياء المحرمة».