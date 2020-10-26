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أخبار العالم

بعد دقائق من سريان الهدنة.. أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بخرقها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة
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شيماء مصطفى
تبادلت أذربيجان وأرمينيا، اليوم الاثنين، الاتهامات بانتهاك الهدنة الإنسانية في إقليم قره باغ، والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن مواقع للقوات الأذربيجانية ومناطق سكنية في قره باغ تعرضت لقصف، مشيرة إلى أن الجانب الأرمني أطلق النار بعد 5 دقائق على بدء سريان الهدنة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة أن القصف استهدف وحدات عسكرية أذربيجانية في قرية سفيان بمنطقة لاتشين بمحيط قره باغ، إضافة إلى مدينة تيرتير ومحيطها غربي الإقليم.

وشددت الدفاع الأذربيجانية على التزامها الكامل بوقف إطلاق النار.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية خرق الهدنة، والتأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وحملت الدفاع الأرمنية أذربيجان مسؤولية خرق الهدنة عبر قصف مواقع عسكرية في شمال شرق قره باغ.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في وقت سابق هذا الصباح أن الجانب الأرمني سيلتزم بنظام وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا أعلنت أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.
وقالت الأطراف الـ3 في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أذربيجان وأرمينيا، إن "وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي من يوم 26 أكتوبر".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أسهمت في إجراء مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية ورؤساء مجموعة مينسك لاقتراب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي للنزاع في قره باغ".

وتعد هذه الهدنة الإنسانية هي الثالثة من نوعها التي يتم إعلانها في قره باغ بعد اتفاقين مماثلين تم التوصل إليها يومي 10 و17 أكتوبر بوساطة روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع بواشنطن، محادثات منفصلة مع نظيريه الأرمني زوغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف.

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