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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 26-10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية
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محمد يحيي
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26-10-2020؛ بالبنوك المصرية بدون أي تغيير.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.56 جنيه للشراء و 18.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.94 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.42 جنيه للشراء و 20.54 جنيه للبيع.
بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.3 جنيه للشراء و 17.42 جنيه للبيع.
ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.34 جنيه للشراء و 2.35 جنيه للبيع.
وعلي مستوي العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مسجلا 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر الدينار الكويتي كأغلي العملات عالميا إلي 51.22 جنيه للشراء و51.57 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وعلى سياق متصل أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني الخميس الماضى ارتفاعا احتياطيا للعملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 8.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر الماضي نحو 13.2 مليار دولار مقارنة مع 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

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