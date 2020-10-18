الدولار بـ15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-10-2020

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وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري إلى 17.09 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.





بينما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.28 جنيه للشراء و18.4 جنيه للبيع.





فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.19 جنيه للشراء و20.31 جنيه للبيع.





وصل سعر الـ 100 ين ياباني إلى 14.85 جنيه للشراء و14.95 جنيه للبيع.





وكذلك بالنسبة لـ اليوان الصيني مقابل الجنيه إلى 2.32 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع.





وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 51.07 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.





وعلى سياق متصل أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني الخميس الماضى ارتفاعا احتياطيا للعملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 8.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر الماضي نحو 13.2 مليار دولار مقارنة مع 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.