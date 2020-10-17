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اقتصاد

الدولار يسجل 15.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع. 

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سعر اليورو 18.29 جنيها للشراء و18.51 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى 20.18 جنيها للشراء، و 20.52 جنيها للبيع .

الفرنك السويسرى 17.09 جنيها للشراء ، و 17.25 جنيها للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيها للشراء، و1.78 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية :

سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيها للشراء و 14.98 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.32 جنيها للشراء و2.34 جنيها للبيع.
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