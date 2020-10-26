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فن

Honest Thieves يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثالث

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:50 م
Honest Thieves
Honest Thieves
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شروق ابراهيم
يواصل فيلم Honest Thieves  تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، للاسبوع الثالث محققًا 2 مليون و 350 ألف دولار أمريكي, بعد عرضه في 2000 صالة عرض امريكية. 

تدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر أن يبدأ بداية جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.

واحتفظ فيلم  The war with grand pa  بالمركز الثاني بايرادات بلغت مليون و 887 الف دولار أمريكي، للنجم العالمي روبرت دي نيرو.

وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.

وكذلك فيلم  Tenet الذي لم يشهد اي تراجع او تقدم لهذا الاسبوع، بايرادات بلغت مليون و 300 الف دولار امريكي.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باتينسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

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