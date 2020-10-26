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محافظات

محافظ القليوبية: تلقينا 182 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. وتحصيل مليار و27 مليون جنيه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية حيث بلغت نحو 182 ألفا و286 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و27 مليونا و422 ألف جنيه.

ووجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

من ناحية أخرى شهدت منافذ تلقى طلبات التصالح من المواطنين بالمحافظة، إقبالا متزايدا من قبل المتقدمين للتصالح عقب الإعلان الرسمي لقرار المحافظ عبدالحميد الهجان، بتخفيض أسعار التصالح بنسبة تبدأ من 33% حتى 55% عند الدفع الفوري والتى تم تحديدها حسب المنطقة والمدينة قبل أيام من انتهاء المدة التي قررها مجلس الوزراء للمرة الثانية وهى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

فيما رصدت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 200 متر بناحية المدينة وتم الإزالة في مهدها ومنع التعدى ومخالفة القانون تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، إن حملات المرور على كل قرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة والري ونهر النيل والأراضي الزراعية لتنفيذ الإزالة الفورية.

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