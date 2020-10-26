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أخبار العالم

يعتمد قريبا.. أخبار سارة حول لقاح أكسفورد ضد كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:19 م
أخبار سارة حول لقاح
أخبار سارة حول لقاح أكسفورد ضد كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أكدت شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا"، اليوم الاثنين، أن لقاح أكسفورد ضد كورونا سيكون الأول الذي تعتمده الهيئات التنظيمية  جنبا إلى جنب مع لقاح مرشح من شركتي فايزر وبيونتيك، بحسب "العربية".

وذكرت استرا زينيكا أن  أدلة نتائج التجارب تعزز الثقة في مناعة وسلامة لقاح أكسفورد، الذي حفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب، كما أن الاستجابة السلبية كانت أقل بين كبار السن.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم أسترا زينيكا قوله إنه "من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب وأن الاستجابة السلبية كان أقل لدى كبار السن حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى"، مضيفا: "النتائج تعزز مجموعة الأدلة على سلامة ومناعة إيه.زد1222"، في إشارة إلى الاسم التقني للقاح.

ويرى الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 1.15 مليون وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وإذا نجح اللقاح، فسيسمح للعالم بالعودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية بعد التغيرات الهائلة التي سببتها الجائحة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أن اللقاح، الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

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