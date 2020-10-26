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برلمان

أمين النواب: كورونا لم تمنعنا من ممارسة التشريع.. وأنجزنا 887 قانونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:07 م
المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى الآمين العام لمجلس النواب
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فريدة محمد

أكد المستشار محمود فوزى الآمين العام لمجلس النواب ،أن المجلس كان حريصا على الاهتمام بالإداء التشريعى والرقابى خلال الفصل التشريعى الآول .وقال فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم :أن أجمالى عدد القوانين التى تم مناقشتها 887 قانونا فى أدوار الانعقاد الخمس

وأوضح "فوزى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن أجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى تم الموافقة عليها ،بلغ نحو 394 اتفاقية ،بواقع 27 اتفاقية فى دور الانعقاد الآول ،65 اتفاقية فى الدور الثانى ،66 اتفاقية فى دور الانعقاد الثالث ،و65 اتفاقية فى دور الانعقاد الرابع ،و62 فى دور الانعقاد الخامس.

وأشار "فوزى "إلى أن أجمالى عدد الجلسات العامة التى تم عقدها على مدار أدوار الانعقاد الخمس  "369"جلسة عامة ،وشملت "96"جلسة فى دور الانعقاد الآول ،و"68"فى دور الانعقاد الثانى ،و"71 "فى دور الانعقاد الثالث ،و"72"فى دور الانعقاد الرابع ،و"62"فى دور الانعقاد الخامس.

وشدد الآمين العام لمجلس النواب على أن المجلس لم يتخلى عن عمله الرقابى ،وبلغت عدد البيانات العاجلة التى تم مناقشتها فى ادوار الانعقاد الخمس بنحو 1287 بيانا عاجلا ،و6008 طلب إحاطة ،4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة ،200 طلب مناقشة.

لفت إلى أنه برغم ظروف فيروس كورونا كوفيد _19 ،والتى نالت تاثيراتها من كافة دول العالم ،لم يتأخر مجلس النواب فى استكمال خطته التشريعية والرقابية وبلغ أجمالى الاقتراحات برغبه التى نوقشت فى دور الانعقاد الخامس نحو 803 اقتراح و156 بيانا عاجلا و646 سؤالا و92 طلب مناقشة ،و1530 طلب إحاطة.

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