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فن

بـ وردة.. وفاء عامر تخطف الأنظار في إطلالة ناعمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:06 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت وفاء عامر بإطلالة أنيقة ترتدي سترة باللون الأسود ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة كشفت عن جمالها، وتحمل وردة باللون الأحمر، وعلقت قائلة "نهاركم ورد وسعادة 🌹🌹"

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال  العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.


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نهاركم ورد وسعادة 🌹🌹🌹

A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on

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