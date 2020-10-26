التعليم العالي: في انتظار الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لقاح المركز القومي للبحوث لعلاج فيروس كورونا مازال في انتظار التصديق عليه من هيئة الدواء المصرية.





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بدأت منذ ظهور فيروس كورونا وهي مستمرة حتى الآن ولم تتوقف، مشيرا إلى أنها ستظل مستمرة حتى التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا.





واشار إلى أن الوضع يسير بشكل مطمئن في الجامعات فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى التزام الجامعات بخطة التعليم الهجين.

كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالجامعات، حيث إن الوزارة لم تتلق أي أنباء من الجامعات حول ذلك، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية في وضع الطوارئ بشكل دائم منذ ظهور أول حالة في مصر.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد السبت الماضي انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.



