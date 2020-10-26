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تعليم

ائتلاف أولياء أمور مصر : طابور الصباح مهم للطلاب تربويا وبدنيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:40 م
طابور الصباح
طابور الصباح
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ياســـمين بدوي
أشادت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر  بالقرار الذي اصدرته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والتي أعلنت فيه أن طابور الصباح لن يتم إلغاؤه في المدارس التي لديها مساحات في الفناء تسمح بالتباعد والالتزام بالاجراءات الاحترازية  

و قالت الحزاوي : ان الطابور الصباحي في المدارس ضروري ومهم جدا ، حيث أن له فوائد تربوية وبدنية ، من خلال اجراء بعض التمارين الرياضية في فترة الصباح التي تساعد علي تنشيط الطلاب ، كما ان له هدف وطني  يتمثل في تقوية الانتماء من خلال ترديد النشيد الوطني وتحية العلم 

وأشارت الحزاوي إلى أنه للطابور دور في تنمية المواهب المختلفة للطلاب ، من خلال برامج الإذاعة المدرسية كالشعر والخطابة  وممكن يتخلل برنامج الإذاعة مسابقات سريعة لتنشيط معلومات الطلاب وخلق روح من المنافسة بين الطلاب ، وايضا يتم تكريم الطلاب المتفوقين درسيا او المتميزين رياضيا  وتكريم المدرسين 

كما أشارت إلى أن الاذاعة المدرسية تساعد علىعمل  تأهيل غير مباشر للطلاب علي استخدام اللغة من خلال تقديم المواد اللغوية المختلفة ، كما يحقق الطابور تفاعل جميل بين الطلاب والمدرسين وعند انصراف الطلاب من الطابور يتعلمون الانضباط   

وكانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن هناك توضيحا مهما بشأن قرار إلغاء طابور الصباح ، وهو أن هذا القرار يقتصر فقط على المدارس التي بها أفنية لا تناسب مع أعداد الطلاب مما يؤثر سلبا على اتخاذ الاجراءات الاحترازية

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بالنسبة للسبورات الذكية الموجودة في الفصول ، فلن يتم السماح بإستعمالها إلا للاغراض التعليمية فقط وتحت إشراف معلم المادة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة السبت الماضي ، أنه تقرر نظرا للظروف الراهنة التشديد إلغاء طابور الصباح في مدارس محافظة القاهرة على أن يتم توزيع الاشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسي .

كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع العاملين بالمدرسة يجب عليهم ارتداء الكمامة ، وممنوع لأى معلم دخول الفصل بدون الكمامة.

وتم التشديد أيضًا على ضرورة توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة ، و تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة الا بشكل رسمى .

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تواصل المدارس مع مجلس الأمناء  للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسه من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على المدير العام بتكثيف المتابعات و مراجعة خطط المتابعة ، مشيرةً إلى أنه على وكيل الإدارة المرور على اكبر عدد من المدارس ، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات ، بحيث يتم تغطية جميع  مدارس الإدارة في اسبوع واحد 

واكد مدير عام التعليم العام على بدء المتابعة باكر قبل دخول الطلبة للمدرسة بحيث يتأكد من توافر الإجراءات الوقائية و الاحترازية  من قبل المدرسة ، و توافر الكحول والمطهرات  وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق اجراءات التباعد ، والتاكيد على أن الفصل لا يزيد عن ٢٥ طالبا ، والتاكيد على إعلان جداول مصادر التعلم (اون لاين ) ليتابعها ولي الأمر .

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