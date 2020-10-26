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فن

شريف رمزي ينشر صورا من الجونة بصحبة محي إسماعيل وخالد النبوي وإنجي علي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:23 م
شريف رمزي
شريف رمزي
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محمد بدران
شارك الفنان شريف رمزي صورًا عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


وظهر شريف رمزي بصحبة الفنان محيى إسماعيل، وخالد النبوي، وانجي علي، وروجينا، وأشرف زكي، وعلق "من عرض الفيلم الفلسطيني 200 مترelgounafilmfestivalofficial".


مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



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