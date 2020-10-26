لافروف: هناك مخاطر جديدة تهدد دول الجوار وعلى الجميع التصدي لها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه تباحث مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، كيفية اتخاذ الخطوات الرامية لحل المشكلات التى تعاني منها بلادنا والبلاد المجاورة.





وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم: أنه وجه دعوة رسمية لنظيره اليونانى للقيام بزيارة لـ روسيا.





وتابع أن هناك مخاطر جديدة، ويجب على الجميع وضع حل لـ القضايا، وعلى الجميع الالتزام بالمعاهدات الدولية.





وأشار إلى أنه يجب استخدام العلاقات لتهدئة الأوضاع فى الدول المجاورة، وكشف أن موسكو تأمل بأن يتم دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، على الفور بخطوات عملية.





وكشف أنه تم خلال اللقاء، الإشارة إلى الأنباء الجيدة حول ليبيا الواردة من جنيف، حيث جرت مفاوضات بين وفدي طرابلس وبنغازي تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال: نأمل بأن يتم تعزيز التسوية التي تم الإعلان عنها، بخطوات عملية محددة ويتم تشكيل الآلية اللازمة ذلك، ونأمل بعدم تأجيل التسوية السياسية، إلى أجل غير مسمى".





وفي 23 أكتوبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أطراف النزاع الليبي وقعت اتفاقا في جنيف بشأن "وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".



