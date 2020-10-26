وزير السياحة: متحف كفر الشيخ يضم قطع أثرية فريدة.. صور

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، المتحف القومي بالمحافظة، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لافتتاحه.





وقال وزير السياحة والآثار، إن المتحف مفاجئة الحكومة للمحافظة العريقة، فلم يكن هناك متحف بها وأقيم بها متحف يليق بها بمكانتها، التي تضم تل الفراعين، وفوه الأثرية، والكنائس المقدس بسخا والعائلة المقدس، فالمتحف من أجمل وأكبر متاحف الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير السياحة والآثار، متحف كفر الشيخ القومي، ومتابعة القطع الأثرية ومراجعة وسائل الأمان بالمتحف، برفقة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولجنة من وزارة الآثار.

وأضاف العناني، أن المتحف يضم قطع أثرية فريدة، لأسر من قبل الأسرات، العصر اليوناني، والروماني، والمسيحي والاسلامي، والحديث والمعاصر، تبرز عظمة كفر الشيخ ،متحف يتميز بموقعه وسط المدينة، يشارك سور الجامعة.





وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المتحف، أن يكون متحفًا توعويًا، متحفًا سياحيًا للقادمين من المحافظات الأخرى أو من خارج مصر، فلم يتوقع أن يصل المتحف لهذا المستوى من الجودة والدقة والعرض المتحفي بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه، ليضم قطع أثرية نادرة، فقد توقف العمل به منذ عام 2011م، وآخر صورة التقطت له بدخله كان المتحف على المحارة، وبه حديد مسلح على الأرض، ولم يكن يصدق أحد من أهالي المحافظة أن تمر الايام وتأتي لحظة افتتاحه، لذا يدعو كل المصريين لمشاهدته، موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وللمحافظة للدعم المستمر والمتابعة، فالمتحف نقل بشكل نوعي متاحف المحافظات.





وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، وهذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمتحف يضم آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تمزيت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الاسلامية ،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة، فكان حلم دام 20 عامًا تحقق في عهد الرئيس، متمنيًا أن يكون منارة ثقافية لكل فئات المجتمع.



