يخرج عن المألوف ويبدع بالرسم بالقهوة والألوان "شاهد"

عرضت فضائية العربية تقريرا، لـ فنان عراقي يخرج عن المألوف ويبدع في رسم لوحاته بالقهوة حيث اختار القهوة بديلا عن الألوان.





وقال قاسم سليمان، الرسام العراقي، إنه أراد الخروج عن المألوف والنمطية، مستخدمات القهوة السائلة والبودرة.





وأوضح "سليمان " أنه أراد ألا يحصر نفسه في صورة مألوفة، لا تجذب النظر، كما حاول تطوير فكرته بخلط القهوة مع الألوان.





ونظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمكاتبها التمثيلية الخارجية في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة مؤخرًا ندوة إلكترونية حول دور دبي كمنصة مثالية تصل بين دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط في تجارة القهوة وذلك بحضور الأطراف المعنية والمنتجين وممثلين من المناطق الحرة وقطاع التجارة في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية.





وهدفت الندوة الإلكترونية التي شارك فيها 388 مشاركًا إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن لمنتجي البن ومشتريه ومورديه استخدامه لزيادة تدفق تجارة البن والقهوة ومشاركة الحضور أبرز قصص نجاح تجارة البن والقهوة بالإضافة إلى التعريف بمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وأحدث المزايا التي يوفرها المركز لمصدري وتجار أمريكا اللاتينية باعتباره نقطة الدخول إلى أسواق دول الشرق الأوسط.