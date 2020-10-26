مدير التصوير أحمد المرسي يقدم محاضرة في مهرجان الجونة

ضمن أنشطة جسر الجونة السينمائي، يقدم مدير التصوير المصري أحمد المرسي محاضرة بعنوان "كيف تحكي قصتك بصريًا مع امتلاك المرونة الكافية للتكيف مع الظروف المتغيرة" يوم 27 أكتوبر الحالي، وهي المحاضرة الوحيدة التي يقدمها سينمائي عربي في أنشطة الجسر المقام خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي (23-31 أكتوبر).

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 20 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018).









أحدث أفلامه الفيل الأزرق 2 حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققًا أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.





وينتظر المرسي حاليًا عرض فيلمه العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، ويستمر في تصوير فيلم كيرة والجن مع المخرج مروان حامد في تعاونهما الخامس.