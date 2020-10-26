رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري عقد أمس اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كل الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.





واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم ٩ نوفمبر.





كما استقر الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدوري وأيضا نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان على سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر القادم.



يذكر أن بيراميدز فريق رمضان صبحي الجديد خسر لقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد هزيمته أمس أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد فى المباراة النهائية التى جمعتهما.

تأكد تواجد رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز ضمن قائمة منتخب مصر، استعدادا لمواجهتى توجو شهر نوفمبر المقبل، فى إطار لقائي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.ويرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أهمية تواجد رمضان صبحي ضمن قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة رغم غيابه عن المشاركة فى المباريات الرسمية لفترة طويلة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.