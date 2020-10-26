من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة





وتعد ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، وذلك من زوجها سيف أبو النجا الذى شارك فى فيلم "إمبراطورية ميم" مع الفنانة فاتن حمامة وشقيق الفنان خالد أبو النجا.





ومتزوجة الفنانة ياسمين أبو النجا من المخرج خضر محمد خضر، والذي قدم عددا من الأعمال الفنية، حيث قام بتصميم عدد من الأعمال ولعل من أبرزها "خارج على القانون".





ولفت خضر محمد خضر الأنظار إليه على السجادة الحمراء بعد أن قام بحمل حذاء زوجته وهو الأمر الذى دفع البعض للإشادة به.





وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

أشعلت الفنانة الشابة ياسمين أبو النجا زوجة المخرج خضر محمد خضر السوشيال ميديا، عند ظهورها حافية القدمين فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة.