مصرع طالب أثناء الاستحمام بإحدى ترع الدقهلية

لقى طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى ترعة بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود إشارة من مستشفى المنصورة العام الجديد بوصول شاب جثة هامدة غرق أثناء استحمامه باحدى الترع التابعة لمركز ميت غمر.





وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد عطية"، ١٣ عاما، طالب، ومقيم قرية البوها التابعة لمركز ميت غمر وبسؤال والده أقر ان الجثة تخص نجله، وأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام أمام الترعة بقرية جرفه التيار وغرق، ولا يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الجثة لذويه وصرحت بالدفن.