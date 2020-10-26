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حوادث

بسبب كلب.. مصرع شاب غرقا فى مياه البحر الصغير بالكردى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:32 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الاثنين أثناء قيامه بالاستحمام مع الكلب الخاص به بمياه البحر الصغير بمدينة الكردى بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بغرق شاب فى مياه البحر الصغير بنطاق مدينة الكردى أثناء قيامه بالاستحمام مع الكلب الخاص به.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين أن الشباب يدعى يحيى محمود محرز عبد ٢٣ عاما ومقيم الكردى حيث كان يقوم  بالاستحمام مع الكلب إلا أن التيار جرفه وغرق  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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