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اقتصاد

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس امتنعت عن تنفيذ قرار رد مصروفات «الباص» للنيابة.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:30 م
باص المدرسة
باص المدرسة
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مايكل عياد
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن رد 25% من مصروفات «الأتوبيس المدرسي» إلى النيابة.

وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «خاطبنا المدارس الثلاث بعد إخطارنا من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية».

وأوضح أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

وأعرب عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات «الباص المدرسي» إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

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