المرأة قدمت ملحمة.. أبو العينين: فخور بالمواطن المصري الذي لم يبع صوته .. فيديو

" أحيي المرأة المصرية التي خرجت في طوابير أمام اللجان وقدمت ملحمة كبيرة وعملت بحب وأمانة ولم يضحك عليها أحد". قال النائب محمد أبو العينين ، :





وأضاف أبو العينين في احتفالية" صدى البلد" به بعد تقدمه باكتساح في انتخابات مجلس النواب،:" لم يستطع أحد شراء الضمير المصري أبدا، وفخور بالرجل المصري الشريف الذي لم يبع صوته".





وتابع ابو العينين:" منظومة الأمن والأمان مكنتنا من تنظيم انتخابات مجلس النواب وهناك دور قوي من رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن.





وتابع أبو العينين: "أوجه الشكر إلى رجال الهيئة الوطنية للانتخابات، ونحن نتحرك في ظل أمن وأمان يوفره أبطال الشرطة والقوات المسلحة".





واحتفلت قناة " صدى البلد " بـ تقدم النائب محمد أبو العينين، باكتساح في المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب.





وقال النائب محمد ابو العينين، :" فوجئت باحتفالية صدى البلد بي ومتشكر على الاحتفالية والإحساس بالمسؤولية وأشكركم على المسؤولية التي تقومون بها ".





وأضاف أبو العينين:" قناة صدى البلد قامت بدور وطني كالعادة من خلال التواجد في كافة محافظات مصر بمصداقية والتزام، وتم اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات "، مضيفا:" رفعتوا راسي وفخور بيكم".





واستقبل الإعلامي أحمد موسى " مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع عى قناة " صدى البلد "، النائب محمد أبو العينين في مقر القناة.





وقدمت فرقة استعراضية عروض بالأضواء والألعاب النارية، فرحين بتقدم أبو العينين في الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب.