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المرأة قدمت ملحمة.. أبو العينين: فخور بالمواطن المصري الذي لم يبع صوته .. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:49 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال النائب محمد أبو العينين، :"أحيي المرأة المصرية التي خرجت في طوابير أمام اللجان وقدمت ملحمة كبيرة وعملت بحب وأمانة ولم يضحك عليها أحد".

وأضاف أبو العينين في احتفالية" صدى البلد" به بعد تقدمه باكتساح في انتخابات مجلس النواب،:" لم يستطع أحد  شراء الضمير المصري أبدا، وفخور بالرجل المصري الشريف الذي لم يبع صوته".

وتابع ابو العينين:" منظومة الأمن  والأمان مكنتنا من تنظيم انتخابات مجلس النواب وهناك دور قوي من رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن.

وتابع أبو العينين: "أوجه  الشكر  إلى رجال الهيئة الوطنية للانتخابات، ونحن نتحرك في ظل  أمن وأمان يوفره أبطال الشرطة والقوات المسلحة".

واحتفلت قناة " صدى البلد " بـ تقدم النائب محمد أبو العينين، باكتساح في المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب.

وقال النائب محمد ابو العينين، :"  فوجئت باحتفالية صدى البلد بي ومتشكر على الاحتفالية والإحساس بالمسؤولية وأشكركم على المسؤولية التي تقومون بها ".

وأضاف أبو العينين:"  قناة صدى البلد قامت بدور وطني  كالعادة  من خلال التواجد في كافة محافظات مصر بمصداقية والتزام، وتم اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات "، مضيفا:"  رفعتوا راسي وفخور بيكم".

واستقبل الإعلامي أحمد موسى " مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع عى قناة " صدى البلد "، النائب محمد أبو العينين في مقر القناة.

وقدمت فرقة استعراضية عروض بالأضواء والألعاب النارية، فرحين بتقدم أبو العينين في الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب.

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