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صحة سوهاج تتبنى علاج سيدة مصابة بمرض جلدي منعها من إنقاذ ابنها قبل سقوطه من الطابق الثالث

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعلن الإعلامى وائل الإبراشى، أن الدكتور هاني جميعة وكيل صحة سوهاج، تبنى علاج سماح عبد الرحمن، والدة الطفل الذى سقط من الدور الثالث، ولم تتمكن من إنقاذه؛ بسبب إصابتها بمرض جلدى مزمن.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن وكيل وزارة الصحة بسوهاج تواصل مع البرنامج عقب مداخلة الأم وتوضيحها السبب وراء عدم قدرتها على إنقاذ ابنها، وقال إنه سيعمل على توفير العلاج اللازم لها.

من جهته، قال عبد العزيز مهران، صاحب الموتوسيكل الذى سقط عليه الطفل من الطابق الثالث، إن العناية الإلهية أنقذت هذا الطفل، وتابع:" وقع على الكرسى كما لو كان جالسا ومن ثم سقط على الأرض".

وأضاف "مهران" خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، أنه دائمًا ما يغلق محله ويغادر على الفور، ولكن في ذلك اليوم توقف لمدة 5 دقائق مع العاملين معه أمام المحل التجارى الخاص به،  متابعا:"والصدفة إنى وقفت شوية ففوجئت بسقوط الطفل".

ولفت "مهران"، إلى أنه أخذ الطفل على الفور إلى  مستشفى طهطا العام، عقب سقوطه من الطابق الثالث، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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