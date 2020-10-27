ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين و12 طربة حشيش في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





وتمكنت الحملات من ضبط "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – 12 طربة لمخدر الحشيش– مبالغ مالية – ميزان حساس - 3 هاتف محمول" بحوزة 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية بمديرية أمن الشرقية.



