ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين و12 طربة حشيش في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.
وتمكنت الحملات من ضبط "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – 12 طربة لمخدر الحشيش– مبالغ مالية – ميزان حساس - 3 هاتف محمول" بحوزة 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية بمديرية أمن الشرقية.
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .