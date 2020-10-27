عماد النحاس: تعجبت من موقف رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز.. فيديو

قال عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه تعجب من موقف رمضان صبحي بالانتقال لبيراميدز.

وأضاف عماد النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، : تعجبت كثيرا من قرار رمضان صبحي، لم أتوقع ان يفضل اللعب لبيراميدز عن الاحتراف الخارجي أو الاهلى".





وأكمل: " انتقال اللاعبين لبيراميدز يختلف عن انتقال لاعبي الإسماعيلي للأهلى، فالانتقال لبيراميدز يأتى فى المقام الأول بسبب الأموال الضخمة التى تعرض على اللاعبين، أما الانتقال للأهلى فهناك أمور كثيرة تشجع على اللعب له، أبرزها البطولات والانجازات".





وواصل :" لا يوجد وجه مقارنة بين طريقة رحيلي عن الإسماعيلي وطريقة رحيل رمضان صبحي، الدراويش كان قويا حين رحلت عنه للأهلي، كنت أنوي البقاء مع الدراويش ولم أقصر في اي مباراة، وكنت قائدا للفريق في ظل وجود لاعبين أقدم مني".





وأتم: "كنت اتمنى أن أستمر ولكن عوضني الله مع الأهلي، ولعبت وسط كوكبة من النجوم وحققت ألقابا جيدة للغاية".