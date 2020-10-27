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محمد جاد: محافظة القاهرة انتهت من تسكين وحدات مشروع السيدة زينب.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الإعلامى محمد جاد، إن المجهودات التى تقوم بها الدولة فى ملف تطوير المناطق العشوائية،  يهدف لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان تلك المناطق مع إعادة تخطيطها واستغلالها فى توفير خدمات جديدة لأهالى المنطقة.

وأضاف جاد، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الكل سيستفيد من تلك التطويرات، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تشهد تطويرات كبيرة فى مجال تطوير المناطق العشوائية.

وتابع أن المحافظة انتهت من تسكين كل وحدات مشروع السيدة زينب والمناطق التى يتم تطويرها،  مثل منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة وعزبة الصفيح بروض الفرج وبعض المناطق بمنشأة ناصر والمرج وشمال الحرفيين.

وأكد أنه فى القريب العاجل سنشهد تطورا كبيرا فى المشهد الحضارى للقاهرة الكبرى والوصول للهدف فى توفير حياة كريمة لأكبر قدر من المواطنين.

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