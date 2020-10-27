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أخبار البلد

القصير: حريصون على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان نجاح الصادرات الزراعية نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين والانجاز الذي حققوه هذا العام ورغم ظروف ازمة فيروس كورونا. 

واعرب القصير خلال حضوره اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذي وصلت اليه الموالح المصرية والتي تحتل حاليا المركز الاول عالميا مؤكدا ان الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية من اجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي.
 
واستمع وزير الزراعة الى مشاكل المصدرين والتحديات التى تواجههم للعمل على حلها من اجل زيادة حصتنا في الاسواق العالمية

حضر الاجتماع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري واعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

والجدير بالذكر ان وزارة الزراعة قد اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى اكثر من 4.4 مليون طن هذا العام رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم.

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