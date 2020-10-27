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مرأة

دون الحاجة لأحمر الشفاه.. إليك طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:30 م
تردين الحصول على
تردين الحصول على شفاة بالون الوردى الطبيعي، دون الحاجة لاحمر
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أسماء عبد الحفيظ

هل تريدين الحصول على شفاة باللون الوردى الطبيعي، دون الحاجة لاحمر الشفاة أليك طريقة عمل احمر شفاة طبيعي ومرطب.


كشف موقع هيلثي عن احمر شفاة طبيعي ومرطب.


مكونات:


1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت الزيتون

لون احمر طبيعي صالح للأكل


طريقة:


اخلطي العسل مع البيكنج بودر لعمل معجون.

استخدم العسل على الشفاه للمساعدة في تقشير وإزالة الجلد الجاف بأمان.

إن بشرة الشفاه المجففة هي مصدر إزعاج حقيقي ، وعندما نحاول نزعها بأصابعنا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع شفاهنا وجعل الشفاه تنزف.

ضعي المعجون على الشفاه الجافة وافركي الشفاه بلطف.

اتركي هذا المعجون على الشفاه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

دع الشفاه تجف. أخيرًا ، ضعي زيت الزيتون على الشفاه.

يجب أن يتم علاج الشفاه هذا مرة واحدة في الأسبوع بشكل منتظم للحفاظ على الشفاه منتعشة ومشرقة.

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