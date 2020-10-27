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أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات|صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى برئاسة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق حفل لاستقبال 400  متطوع جديد من  الشباب والفتيات بالجامعات  المصرية بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار " قوتنا فى شبابنا " من إجمالى  1255 شابا وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعى الصندوق.

تم عقد مقابلات لهم  واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن  لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضا العمل الميدانى  ومن  لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا الى 29400 متطوع  على مستوى محافظات الجمهورية.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى على الالتقاء  بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات مؤكدا على  أهمية دورهم  فى تنفيذ الأنشطة  والبرامج المختلفة للتوعية  بأضرار تعاطى المخدرات من خلال  أساليب ابتكارية  وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي  للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان  المواد المخدرة   ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه أوضح " عثمان " أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.
صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات|صور
صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات|صور

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