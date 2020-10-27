مجلس جامعة المنوفية: سرعة رفع كل المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر ٢٠٢٠ بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.





أكد مبارك على أهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتعبير عن الرأى بحرية واختيار من يمثل الشعب بمجلس النواب، وأهمية النزول يوم الانتخاب ومساندة القيادة السياسية والتصدى لمختلف التحديات التي تواجه مصر.





وأشار مبارك إلى أن العام الدراسى بدأ بداية موفقة بكليات الجامعة وتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ اليوم الأول لاستقبال الطلاب، وتنفيذ الخطة التى وضعتها الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ومتابعة اللجنة المشكلة لتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية بالكليات ورفع تقرير يومى عنها، والإشارة إلى المسابقة التى تنظمها الجامعة لاختيار أفضل كلية تطبق الإجراءات الوقائية والإحترازية وإهدائها جائزة تقديرا لالتزامها، بالإضافة إلى مدى نجاحها فى تطبيق معايير التعليم الهجين والمزج بين التعليم أون لاين وحضور المحاضرات وتوزيع الطلاب حسب الجداول الدراسية.





وتم خلال الجلسة تقديم عرض من الدكتورة وفاء زهران مدير وحدة الجودة بالجامعة لآخر مستجدات الإصدار الجديد لهيئة الاعتماد والجودة والكليات التى تقدمت الحصول على الاعتماد البرامجى، وتنظيم دورة تدريبية للتعريف بمعايير الاعتماد ومتابعة دورية للكليات المتقدمة للحصول على الاعتماد ورفع تقرير لرئيس الجامعة.





وقام الدكتور أسامه عبد الرؤوف والدكتور أحمد عصر بعرض تقديمى عن ملف التعليم الإلكتروني والمنصة الإلكترونية وروابط رفع المقررات الدراسية بكل كلية وماتم استيفاؤه منها، والتشديد على سرعة الانتهاء من رفع جميع المقررات تحت إشراف الدعم الفنى المشرف على المنصة والمؤهل لحل أى مشاكل تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





ووجه مبارك التهنئة بمناسبة بفوز جامعة المنوفية بالمركز الثالث على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالدورة الإلكترونية الأولى للجامعات والمعاهد المصرية والتي نظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.



