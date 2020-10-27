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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق التعاملات على انخفاض

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:57 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر41 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5426 نقطة بنسبة هبوط بلغت 77ر0 % .

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر230 مليون سهم تمت عبر 11764 صفقة نقدية بقيمة 9ر61 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 11ر10 نقطة ليبلغ مستوى 87ر4333 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر96 مليون سهم تمت عبر 3674 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر57 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5979 نقطة بنسبة هبوط بلغت 95ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 01ر134 مليون سهم تمت عبر 8090 صفقة بقيمة 7ر55 مليون دينار .

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