بورصة الكويت تغلق التعاملات على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر41 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5426 نقطة بنسبة هبوط بلغت 77ر0 % .





وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر230 مليون سهم تمت عبر 11764 صفقة نقدية بقيمة 9ر61 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 11ر10 نقطة ليبلغ مستوى 87ر4333 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر96 مليون سهم تمت عبر 3674 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار .