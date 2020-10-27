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بجمبسوت عصرية.. هند عبدالحليم تخطف الأنظار على الريد كاربت بالجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شارك المصور محمد صلاح صورة هند عبدالحليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة من أحدث ظهور لها في الجونة. 

وظهرت هند عبدالحليم، بجمبسوت باللون الاصفر وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها الأنيقة بمهرجان الجونة السينمائي. 

ومن الناحية الجمالية وضعت هند ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية مع وضع أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها. 


والجدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا والان يتم عرض الجزء الخامس يوميا. 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

واليكم صورة توضح تفاصيل إطلالتها ... 

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